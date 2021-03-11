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Базанов поставил невыполнимую цель перед сборной - попасть на ЧМ-2022

Глава БФФ Владимир Базанов рассказал о задаче сборной Беларуси в квалификации чемпионата мира-2022.



"Мой принцип: будь реалистом, но ставь максимальную задачу. Группа нам попалась сложная: Бельгия — первая в мировом рейтинге, Уэльс — 18-й, Чехия — 44-я… 

Соперники серьезные, но цель стоит занять второе место и попытаться завоевать путевку в финальную часть. Тяжело? Конечно! Но иначе не стоит выходить на поле, — цитирует Базанова pressball.by
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