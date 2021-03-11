Беларусский борец Грищенко дисквалифицирован на 4 года за допинг. Его лишили золотой медали Европейских игр-2019
Борец греко-римского стиля Кирилл Грищенко дисквалифицирован на 4 года.
В его пробе найден запрещенный препарат – дегидрохлорметилтестостерон, сообщает официальный сайт НАДА.
Дисквалификация продлится с 10 октября 2019-го по 9 октября 2023-го. Кроме того, будут аннулированы результаты беларусского спортсмена с 30 июня 2019-го по 10 октября 2019-го.
Напомним, Грищенко завоевал золото Европейских игр-2019 в Минске.
15:58 11/03/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение