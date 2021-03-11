Фристайл. Беларусь осталась без медалей













Чемпионат мира





Алма-Ата, Казахстан





Лыжная акробатика





Командный турнир





1. Россия – 300,94





2. Швейцария – 293,46





3. США – 283,97





4. Беларусь – 247,74





Сборная Беларуси: Анна Гуськова, Макар Митрофанов, Павел Дик.





Таким образом, белорусские спортсмены остались без медалей на первенстве. На ЧМ-2019 золото выиграла Александра Романовская. Но сейчас она в опале, так как высказалась с осуждением насилия со стороны силовиков. "Наказан" и тренерский штаб, признаный политнеблагонадежным. Как итог: те, кто выпрыгивал из штанов, вычищая "неправильных" спортсменов из сборных, оставили страну без медалей.