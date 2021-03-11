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Фристайл. Беларусь осталась без медалей

Беларусские лыжные акробаты заняли четвертое место на чемпионате мира по фристайлу в смешанных командных соревнованиях.




Чемпионат мира

Алма-Ата, Казахстан

Лыжная акробатика

Командный турнир

1. Россия – 300,94 

2. Швейцария – 293,46

3. США – 283,97

4. Беларусь – 247,74

Сборная Беларуси: Анна Гуськова, Макар Митрофанов, Павел Дик.

Таким образом, белорусские спортсмены остались без медалей на первенстве. На ЧМ-2019 золото выиграла Александра Романовская. Но сейчас она в опале, так как высказалась с осуждением насилия со стороны силовиков. "Наказан" и тренерский штаб, признаный политнеблагонадежным. Как итог: те, кто выпрыгивал из штанов, вычищая "неправильных" спортсменов из сборных, оставили страну без медалей. 
"Белорусский партизан"
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