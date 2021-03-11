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"В фигурном катании нет клюшек!" Единственная девочка на Полесье, которая играет в хоккей

Ева в прямом смысле слова выросла на ледовой арене.

"В фигурном катании нет клюшек!" Единственная девочка на Полесье, которая играет в хоккей
По словам мамы Ольги, папа очень хотел сына, а родилась дочка. Вся семья у Евы спортивная. Отец и дядя тренируют хоккеистов в Беларуси и Казахстане. Мама — фитнес-тренер. Старший брат играет в «Ночной хоккейной лиге» в Москве и Новосибирске.

Ева в прямом смысле слова выросла на ледовой арене. У родителей была надежда, что дочка выберет фигурное катание, но по словам девочки «там нет клюшек». Юная хоккеистка в прошлом году она пошла в школу. Сразу после уроков девочка спешит на тренировку. Уже второй год Ева наравне с мальчишками учится играть в хоккей.
Источник: media-polesye.by
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