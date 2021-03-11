+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

В Речице задержали участника протестов из cреды футбольных болельщиков

В Речице задержали участника протестов из окружения футбольных болельщиков, сообщает palesse.press.

29-летнего мужчину обвиняют в организации групповых беспорядков, сопряженных с неподчинением милиционерам.

Задержание жителя Речицы Максима Ялканова проводили сотрудники Гомельского областного управления ГУБОПиК. Информацию о задержании подтвердил телеграм-канал МВД Беларуси. По словам силовиков, Ялканов в августе прошлого года «во время несанкционированных массовых мероприятий в Речице и Гомеле организовал групповые беспорядки, сопряженные с неповиновением милиционерам».

Милиционеры сообщают, что Ялканов является сторонником неонацистской идеологии. Но, как удалось узнать palesse.press у знакомых Максима, они никогда не замечали за ним какого-то поведения, которые бы свидетельствовали о его приверженности неонацизму. Ялканова задержали на работе 9 марта. Его попросили проехать для беседы к следователю, но на свободу он так и не вышел. Вечером 10 марта появилась информация МВД о его задержании.

В отношении Ялканова завели уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженные с открытым неповиновением представителей власти. Это преступление предусмотрено статьей 342 Уголовного кодекса (до двух лет заключения). Сейчас Ялканов заключен в ИВС в Гомеле.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]