29-летнего мужчину обвиняют в организации групповых беспорядков, сопряженных с неподчинением милиционерам.





Задержание жителя Речицы Максима Ялканова проводили сотрудники Гомельского областного управления ГУБОПиК. Информацию о задержании подтвердил телеграм-канал МВД Беларуси. По словам силовиков, Ялканов в августе прошлого года «во время несанкционированных массовых мероприятий в Речице и Гомеле организовал групповые беспорядки, сопряженные с неповиновением милиционерам».





Милиционеры сообщают, что Ялканов является сторонником неонацистской идеологии. Но, как удалось узнать palesse.press у знакомых Максима, они никогда не замечали за ним какого-то поведения, которые бы свидетельствовали о его приверженности неонацизму. Ялканова задержали на работе 9 марта. Его попросили проехать для беседы к следователю, но на свободу он так и не вышел. Вечером 10 марта появилась информация МВД о его задержании.





В отношении Ялканова завели уголовное дело об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженные с открытым неповиновением представителей власти. Это преступление предусмотрено статьей 342 Уголовного кодекса (до двух лет заключения). Сейчас Ялканов заключен в ИВС в Гомеле.