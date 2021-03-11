Сегодня - матчи 1/8 финала Лиги Европы
11 марта пройдут первые встречи 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Центральным матчем однозначно станет противостояние "Манчестер Юнайтед" и "Милана", которое состоится на стадионе "Олд Траффорд".
Шведская звезда "Милана" Златан Ибрагимович не сможет сыграть против своей бывшей команды из-за травмы.
Лига Европы
1/8 финала (первые матчи)
"Славия" (Чехия) - "Рейнджерс" (Шотландия)
"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Милан" (Италия)
"Динамо" (Украина) - "Вильярреал" (Испания)
"Аякс" (Нидерланды) - "Янг Бойз" (Швейцария)
"Гранада" (Испания) - "Молде" (Норвегия)
"Тоттенхэм" (Англия) - "Динамо" (Хорватия)
"Олимпиакос" (Греция) - "Арсенал" (Англия)
"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)
Ответные матчи этого этапа ЛЕ пройдут 18 марта.
11:20 11/03/2021
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