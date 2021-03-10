Емельяненко проспорил подаренный Кадыровым Mercedes





Российский боец ММА Александр Емельяненко заключил пари, что год не будет пить, и в результате проспорил подаренный главой Чечни Рамзаном Кадыровым Mercedes, пишет "Спорт-Экспресс".





В феврале прошлого года Емельяненко поспорил с главой бойцовского клуба "Ахмат" Абузайдом Висмурадовым, пообещав, что на год откажется от алкоголя. Спортсмен добавил, что если сорвется раньше срока, то отдаст Висмурадову один из авто, из подаренных ему Кадыровым.





"Он свое слово сдержал, а ведь стоимость машины начинается от трех миллионов рублей (от 40 тысяч долларов - Sputnik). Для меня этот спор был бы отличным стимулом. Для Александра... Как видите, его желание невозможно усмирить", —сказал Висмурадов.





Последний бой 39-летний Емельяненко провел летом 2020 года. В июле он потерпел поражение от россиянина Магомеда Исмаилова.





Всего на счету Емельяненко 28 побед (20 - нокаутом), восемь поражений и одна ничья.













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