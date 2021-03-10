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Скончался экс-защитник «Юности» Игорь Хацей. Ему было 48 лет

На 49-м году жизни скончался экс-хоккеист Игорь Хацей, сообщается на официальном сайте «Трактора».



Хацей – воспитанник челябинского хоккея. В составе «Трактора» защитник провел три сезона.

Также Хацей выступал за челябинский «Мечел», «Авангард», «Амур», «Спартак», «Юность».

После завершения карьеры хоккеиста он занимался тренерской деятельностью.

По информации «Спорт-Экспресса», Хацей потерял сознание и не пришел в себя во время тренировки любителей в ледовом дворце на улице Талалихина в Москве.

Игорь Хацей – брат известного хоккеиста и менеджера Евгения Хацея.

Игорь Хацей выступал в «Юности» с 2005 по 2007 год. Вместе со столичной командой он становился обладателем Кубка Президента и Континентального кубка. За минский клуб он провел 102 матча и набрал 31 (10+ 21) балл.
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