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Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае

Восьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко успешно преодолела третий круг теннисного турнира Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом более $1,8 млн.

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Дубае
Фото: Рейтер
В матче за выход в четвертьфинал турнира белоруска играла против эстонки Анетт Контавейт (24 WTA). Соболенко владела инициативой, сделала за матч 6 эйсов (против 2 у соперницы) и реализовала 3 брейк-пойнта из 5 (эстонка имела лишь одну возможность взять подачу соперницы, но не реализовала ее).

В итоге для победы белорусской теннисистке понадобилось провести на корте всего один час и пять минут, победа в двух сетах 6:3, 6:2.
 
За выход в полуфинал турнира Соболенко сыграет с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) – Гарбинье Мугуруса (Испания).
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