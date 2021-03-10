Елена Левченко: Белорусы – сильные партизаны

Елена Левченко, подписантка письма свободных спортсменов – о решении Международного олимпийского комитета не признавать Виктора Лукашенко председателем НОК, самый счастливый день после 9 августа и белорусскую мечту, Знаменитая баскетболистка, подписантка письма свободных спортсменов – о решении Международного олимпийского комитета не признавать Виктора Лукашенко председателем НОК, самый счастливый день после 9 августа и белорусскую мечту, пишет сайт «Радыё Свабода».





О непризнании Международным олимпийским комитетом Виктора Лукашенко как председателя НОК Беларуси





– Я не из тех людей, которые будут смеяться и говорить, что так вам и надо. Нужно относиться ко всему ответственно. Выборы в НОК были примитивны и предсказуемы. Такое ощущение, что переживали вновь августовские события, когда ЦИК озвучил итоговые цифры. Тренер Казеко представил двух наших представителей в НОК, что полностью было проигнорировано. О каких-то честных выборах говорить смешно, как и о кандидатах. Такое ощущение, что люди просто поменялись местами. Думаю, что они не отнеслись ответственно, когда Международный олимпийский комитет говорил о репрессированных спортсменах, о санкциях, о том, что они наблюдают за НОК Беларуси. Они не относились к этому серьезно, и МОК этого так не оставил.





О женской революции в Беларуси и женщинах за решеткой





– Я горжусь тем, что я белоруска. У нас прекрасные женщины. Я участвовала в женских маршах, я знаю, сколько наших сильных женщин сидит сейчас в тюрьмах. Я не могу представить, что сейчас переживают женщины за решеткой. Я сама была там две недели. А Наталья Херше, моя сокамерница, осуждена на два с половиной года. В ее письмах столько мощи, столько позитива. Хочется пожелать всем этим женщинам силы. Они у них уже есть. Они немыслимы и сильны. Мы хотим быть солидарными со всеми этими женщинами. Главное – дать им понять, что они не одни, что у них есть огромная поддержка. Сейчас это самое важное. Я восхищаюсь людьми, которые жертвуют своей свободой за правду.



О том, как сама изменилась за 7 месяцев





– Все изменилось этим летом, когда увидела, частью какой нации я являюсь. Начинаешь гордиться тем, что ты белорус, белоруска. Я увидела прекрасных людей, посидела с талантливыми, образованными женщинами. И я менялась все время, когда смотрела на свою страну, на людей, на нашу солидарность. Такого не было никогда. Нами восхищаются во всем мире. Раньше на многие вещи не обращала внимания, занималась спортом, выступала за страну. А теперь проживаю все это. Для меня нет ничего важнее, чем борьба за нашу свободу, за возможность быть свободными и счастливыми, высказывать свое мнение и не бояться, что за тобой придут. Я горжусь нашими людьми. У меня была огромная поддержка. Когда я была в тюрьме, приходили в камеру новые женщины и рассказывали, как на марше с моими фотками люди ходили. Сейчас я в Греции, пытаюсь как можно больше давать интервью международным СМИ о ситуации в Беларуси.



Об одном дне без репрессий





– Мы никогда не будем другими. Чем больше будет репрессий, тем больше народ будет сопротивляться. Возможно, это будет не тот протест, что был летом. Но я говорю: дайте нам один день, если вы не будете репрессировать, и давайте посмотрим сколько нас. Я убеждена, что это будет не 100, не 200, не 300, не 400 тысяч и не половина миллиона, а больше. Только в Минске.





О самом счастливом и самом плохом дне за последние 7 месяцев





– Мой самый счастливый день был 16 августа. Огромную силу, энергетику, солидарность я почувствовала на первом марше. Помню глаза людей, смотревших друг на друга с восхищением, уважением и честью. Этого никогда не было раньше, я никогда такого не видела. Я увидела это в тот день, и я его не забуду никогда.





Самые гадкие дни были в тюрьме, когда я пропустила марши. Худший был день, когда убили Романа Бондаренко. Тяжело, когда людей сажают на большие сроки. Я это тяжело переживаю, но стараюсь не сосредотачиваться на плохом, а смотреть на то, сколько позитива и сколько хорошего. Мы настолько сильны, когда мы вместе. Режим хочет, чтобы мы были по отдельности, чтобы нас запугать. Самое главное, если трудно, нужно держаться вместе и поддерживать друг друга.





Про мирную революцию как марафон, а не спринт





– Я и тогда знала, что будет марафон. И хорошо, что марафон, потому что мы не были бы такие, как сейчас. Любую ситуацию нужно прожить, почувствовать, и это закрепит стержень, корень, чтобы устоять в будущем. Мы жили 26 лет с этим, поэтому не может все быть быстро. Спортсмены понимают, что такое марафон. У нас были травмы, мы знаем, что такое восстановление, на которое нужно время, чтобы вернуться в форму. Мы знаем, что такое набрать форму. Это тоже марафон. Большая часть дороги пройдена. Все ждут весны, изменений, что люди выйдут. Даже если и не выйдут из-за сильных репрессий, мы каждый можем делать свое дело. Недаром у нас деды были партизанами. Белорусы – сильные партизаны... Мы будем постоянно говорить режиму, что не хотим и не вернемся в то состояние, в котором были.





О жизни в Греции и белорусской мечте





– Мы еще не начали чемпионат в Греции из-за пандемии. Каждый день я просыпаюсь и сразу читаю новости из Беларуси. Недавно был матч звезд WNBA, и я его не посмотрела. Все мое внимание сконцентрировано на моей стране, на людях, на поддержке. Моя мечта – свободная страна и перемены. Иногда даже мне бывает трудно, но я верю, что у нас все получится. Моя мечта – быть свободной. Когда я сидела в тюрьме с женщинами, я гордилась, потому что я там была за свободу. Я борюсь за свободу своей страны, чтобы мы, мои дети, внуки и правнуки были свободными. Не хотим мы жить в этом больше. И молодые люди, которые знают единого президента в течение 26 лет, не хотят больше так жить. И я мечтаю вернуться в свободную Беларусь как можно скорее.