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Олимпийский призер о представителе Беларуси на Евровидении: Сжигают все мосты адекватности

Андрей Кравченко, серебряный призер Олимпиады-2008 в многоборье, поделился мнением о группе «Галасы 3Места», которая представит Беларусь на Евровидении.

«Если коротко, то, послушав текст песни, которая поедет на «Евровидение», у меня сложилось впечатление, что таким образом сжигают все мосты адекватности, проявляют неуважение к беларусам, странам-соседкам, а самое страшное – это неуважение к музыкальному искусству.

Альтернатива. Думаю, на «Евровидение» можно было послать группу «Nemiga». У нее действительно светлая, чистая и трогательная музыка», – сказал Кравченко.

С 18 по 22 мая в Роттердаме пройдет песенный конкурс «Евровидение-2021». 9 марта было объявлено, кто поедет в Нидерланды от Беларуси. 

«Белтелерадиокомпания», проводящая национальный отбор, сообщила, что отдает путевку группе «Галасы ЗМеста», образованной лишь в августе 2020 года. Телевизионщикам пришлась по вкусу песня «Я научу тебя». 

В этом году национальный отбор продолжался до 31 января, но победитель был назван лишь на этой неделе. Выбор был сделан закрытым голосованием, без какой-либо трансляции для обычных слушателей.
Источник: tribuna.com
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