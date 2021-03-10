+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Прессбол» не опубликовал в газете новость о том, что МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК

«Прессбол» не опубликовал в газете новость о том, что МОК не признал Виктора Лукашенко президентом НОК. Отметим, что на сайте новость появилась.



8 марта Международный олимпийский комитет принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. 

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.
Tribuna
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]