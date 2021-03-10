Президент Украины наградил бывшую белорусскую биатлонистку Дарью Блашко медалью "За достижения и труд"
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О награждении государственными наградами Украины по случаю Международного женского дня". Государственные награды получили сразу семь биатлонисток, включая уроженку Беларуси Дарью Блашко.
Награждены:
Валентина Семеренко — чемпионка Европы — орденом "За заслуги" ІІ степени;
Вита Семеренко — призер ЧЕ-2021 — орденом "За заслуги" ІІІ степени;
Елена Пидгрушная — призер ЧМ-2021 — орденом княгини Ольги І степени;
Анастасия Меркушина — призер ЧМ-2021 — орденом княгини Ольги ІІ степени;
Ирина Петренко — призер ЧЕ-2021 — орденом княгини Ольги ІІ степени;
Юлия Джима — призер ЧМ-2021 — орденом княгини Ольги ІІІ степени;
Дарья Блашко — призер ЧМ-2021 — медалью "За достижения и труд", — передает XSport.ua.
13:21 10/03/2021
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