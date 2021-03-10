Шарангович забросил свою четвертую шайбу в НХЛ
В очередной игре НХЛ «Нью-Джерси» в гостях в овертайме уступил «Вашингтону» – 4:5 (ОТ).
Беларуский форвард Егор Шарангович забросил четвертую шайбу в НХЛ.
22-летний хоккеист провел на площадке 17 минут и 30 секунд, Шарангович нанес три броска, совершил один перехват и одну потерю. Беларус закончил встречу с показателем полезности «0».
Добавим, что хоккеист начинал матч во втором звене с Трэвисом Зэйджаком и Лассе Кукконеном.
В активе нападающего в 20 играх 7 (4+3) набранных очков.
Источник: tribuna.com
12:40 10/03/2021
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