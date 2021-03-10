Болельщики подвели. КХЛ накажет минское "Динамо" за бросание посторонних предметов на лед
Континентальная хоккейная лига применит дисциплинарные санкции в отношении минского "Динамо" из-за поведения болельщиков во время третьего матча серии первого раунда Кубка Гагарина со СКА (3:4 ОТ).
После победной шайбы СКА в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина с трибун на лед "Минск-Арены" полетели бутылки, пишет pressball.by
КХЛ рассмотрела материалы матча "Динамо" Минск — СКА, состоявшегося 6 марта 2021 года. Действия болельщиков (бросание посторонних предметов на лед) нарушают положения регламента КХЛ, к "Динамо" Минск будут применены дисциплинарные санкции, — сказали "Чемпионату" в пресс-службе КХЛ.
09:24 10/03/2021
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