"Чемпионат" отмечает, что в иске, который был направлен 26 февраля, имеется требование "об обязании предоставить документы".





Какие-либо другие подробности в настоящее время не сообщаются. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 21 апреля.





Владимир Драчев покинул должность главы Союза биатлонистов России в июле 2020 года, на посту президента федерации он находился с 2018 года. Новым президентом федерации является Виктор Майгуров.



