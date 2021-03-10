Союз биатлонистов России подал иск к бывшему руководителю Владимиру Драчеву
Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в арбитражный суд Москвы к бывшему президенту организации Владимиру Драчёву.
"Чемпионат" отмечает, что в иске, который был направлен 26 февраля, имеется требование "об обязании предоставить документы".
Какие-либо другие подробности в настоящее время не сообщаются. Предварительное судебное заседание по делу было назначено на 21 апреля.
Владимир Драчев покинул должность главы Союза биатлонистов России в июле 2020 года, на посту президента федерации он находился с 2018 года. Новым президентом федерации является Виктор Майгуров.
08:25 10/03/2021
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