Сергей Бахун и тот самый шарф. Фото Миланы Харитоновой





Мужчину почти весь матч продержали в комнате милиции без каких-либо юридических оснований. Мужчину очень возмутила эта ситуация, так как на матч в Борисов он приехал из Бреста, заплатил деньги за билет, но игры любимой команды так и не увидел. Теперь Сергей Бахун с помощью Правозащитного центра "Весна" хочет добиться справедливости через Комитет ООН.





Эта история тянется с 26 августа 2014 года, когда БАТЭ принимал дома "Слован" из Братиславы. БАТЭ тогда выигрывал 3:0 и выходил в групповой раунд Лиги чемпионов, но Сергей Бахун этого почти не видел — в середине первого тайма его вывели с трибуны милиционеры и продержали почти до конца матча в “опорке” стадиона. Поводом для таких действий правоохранителей послужил шарф с изображением исторического герба "Погоня", который был на шее у болельщика. По крайней мере, именно такую причину, по словам Сергея Бахуна, озвучил Вячеслав Павловец, в то время еще майор, который провел «профилактическую» беседу с задержанным.





"Держали для того, чтобы начальник смог прийти и провести беседу. Пришел где-то через час — майор Вячеслав Павловец. Сказал, что на моем шарфе "Погоня", это незарегистрированная символика, если не хочу проблем, то ее надо спрятать под куртку. Полупирались немного с ним. Но в итоге я шарф спрятал под куртку — у меня жена, ребенок. Не хотелось ехать в участок. Тогда меня пустили обратно на трибуну. Но матч уже подходил к концу", — рассказал тогда о своих приключениях Сергей Бахун.





На этом история Сергея не закончилась. Бахун сначала написал жалобу на действия майора Павловца руководителю Борисовского РОВД и в прокуратуру Борисовского района. Там рассказали, что провели проверку, но нарушений не выявили. Тогда Бахун обратился с жалобами в прокуратуру Минской области и начальнику УВД Миноблисполкома, но безрезультатно. Также никаких результатов не дали обращения Сергея в Управление внутренних дел Минской области, начальнику управления внутренних дел по Минской области. Футбольный болельщик даже судился с милиционерами в 2016 году в суде Борисовского района. Сергей обратился в суд с требованием признать действия сотрудника милиции незаконными, но ему отказали, а действия милиции признали правильными. Бахун обжаловал решение суда первой инстанции в Минском областном суде, председателя Минского областного суда и в Верховном суде, но тоже безрезультатно. Теперь мужчина хочет добиться справедливости через Комитет ООН.





"Все государственные органы, в которые я обращался в связи с задержанием и нарушением моих прав на личную свободу и на выражение мнения, отказывали мне в удовлетворении жалобы в связи с отсутствием нарушения законодательства во время моего задержания", — отмечает в сообщении Комитету Бахун.





По мнению Сергея Бахуна, борисовские милиционеры нарушали его права, предусмотренные п. 2 ст. 19 и п. 1 ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах: право на свободное выражение своего мнения и право на свободу и личную неприкосновенность.





Сергей Бахун просит Комитет ООН признать обязанность государства Республики Беларусь предоставить ему эффективное средство правовой защиты против этих нарушений, включая выплату надлежащей компенсации и юридических расходов, которые он понес в защите своих прав на национальном уровне.





Ранее Сергей говорил, что его главная и единственная его цель — получить извинения в письменной форме за неправомерные действия борисовских милиционеров.