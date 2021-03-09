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БФЛА: ситуация с коронавирусом в сборной контролируемая, заболевших нет

Масштабная кампания по вакцинации белорусских спортсменов от инфекции COVID-19 начнется в мае – оптимальное время перед Олимпиадой.

БФЛА: ситуация с коронавирусом в сборной контролируемая, заболевших нет
© CC0 / Pixabay
Пик заболеваемости COVID-19 в национальной команде по легкой атлетике пришелся на весну 2020 года, сообщили Sputnik в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

"Пик заболеваемости коронавирусом пришелся на весну-2020, но число зараженных COVID-19 было небольшое. Спортсмены находились под тщательным наблюдением специалистов. Сейчас в сборной все атлеты здоровы и будут готовиться к Олимпиаде", – сказал собеседник агентства.

В БФЛА отметили, что все члены национальной команды проходят регулярное тестирование, особенно досконально их проверяют перед стартами. Из последних турниров – чемпионат Европы в помещении, который прошел в Торуне 4-7 марта. Кстати, в копилке наших атлетов находятся золотая медаль у Максима Недосекова (прыжок в высоту) и бронзовая награда у Ирины Жук (прыжок с шестом).

В БФЛА подчеркнули, что пока на здоровье никто не жаловался, а уже в конце марта у атлетов начнутся централизованные сборы, в том числе, и заграничные – Турция, Кисловодск.

Сейчас на счету наших спортсменов есть 18 путевок на Олимпиаду в столицу Японии.

Вакцинация спортсменов

Планируется, что уже в мае начнется массовая вакцинация олимпийской сборной Беларуси. Как рассказывала директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная, это оптимальный срок, так как нужно делать два укола с перерывом в 21 день. Потом необходимо пять-шесть недель для выработки полноценного иммунитета.

Прививку получат около 150 человек – это как спортсмены, так и персонал. Хотя число вакцинируемых может быть и меньше.

"Некоторые могут иметь антитела к COVID-19. Особенно это касается административного персонала, который, увы, довольно часто болел. Чего не скажешь о спортсменах-олимпийцах. За ними был установлен жесткий индивидуальный контроль", – добавила директор РНПЦ.
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