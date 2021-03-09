



«Вчера Международный олимпийский комитет не признал избрание Виктора Лукашенко на пост председателя НОК Республики Беларусь.





До настоящего момента белорусское руководство и республиканские СМИ хранят могильное молчание в отношении очередной «победы» белорусского режима на международной арене.





Между тем, напомним, что за годы своего бесконечного президентства спорт стал привычным компонентом жизни Беларуси, превратившись в инструмент политики.





Не меньше четверти эфирного времени белорусского телевидения уходит на освещение спортивных занятий, репортажи из тренировочных залов, интервью со спортсменами, прославление успехов белорусского спорта на международных соревнованиях.





Правда, с последним у Беларуси сложно. Не очень помогли и санкции, наложенные на российский спорт, а также антироссийские репортажи белорусских спортивных комментаторов с Олимпиады в Сочи.





Белорусский олимпийский спорт оказался заложником режима А. Лукашенко. Он обречен, так как в итоге белорусский руководитель выкинет его, как балласт с дырявой лодки.





Что сейчас делать? По идее Виктор Лукашенко должен уйти в отставку и провести новые выборы главы белорусского НОК. Однако, учитывая, что главной задачей А. Лукашенко остается сохранение власти, рассчитывать на то, что, хотя бы спорт будет выведен за рамки белорусского политического кризиса, не приходится.



