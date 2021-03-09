Связано это с введенными ранее санкциями против руководства НОК Беларуси, в том числе и Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента.





Причиной данных мер международной организации стало то, «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.





Байнет такие новости без внимания не оставляет. Трибуна предлагает подборку лучших реакций на это событие.





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Некоторые посчитали действия МОК настоящим подарком на 8 марта. Ну и конечно очередной мини-победой над режимом.





Правда, в то, что система поменяет подход к переизбранию главы НОК мало кто верит. Следующим претендентом называют среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия.





Но МОК уже одну подмену Лукашенко на Лукашенко заметил. Сделать это вновь для них не должно стать непосильной задачей.





Вскоре после назначение на должность президента национального олимпийского комитета, Виктор Лукашенко стал генерал-майором. Видимо, даже новое звание чиновника не впечатлило МОК.





Теперь ждем ходов от НОК и госТВ. Вчера они почему-то молчали.