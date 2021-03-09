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Вадим Девятовский: «Есть возможность завоевывать 4-5 медалей в Токио»

Экс-глава БФЛА Вадим Девятовский в фэйсбуке ответил на вопрос журналиста о том, на кого стоит обратить внимание из белорусских легкоатлетов в преддверии Олимпиады в Токио.



«Обратите внимание на Ольгу Мазуренок, Жука Виталия, Алексея Котковца, Павла Мелешко, Ивана Тихона (важно чтобы без травм!), Глеба Дударева, Карину Демидик, Виолету Скворцову, Анну Малыщик, Алену Дубицкую, Алину Талай с Эльвирой Герман, в ходьбе могут выстрелить.

Есть еще ряд атлетов, которые могут успешно выступить (5-6 человек). Не буду их смущать, чтобы не давить на них и не сглазить. Тех, кого написал, плюс к вашему списку, с которым я, конечно, согласен, можно смело относить на претендентов на финал ОИ, а в идеальном случае и на медали.

Еще возможен финал в эстафете, если все звезды сойдутся. Тот прогноз, который давал два года назад, он в силе. Есть возможность бороться и завоевывать 4-5 медалей в Токио. Но надо очень грамотно дожить эти оставшиеся месяцы и не растерять все то, что далось таким трудом. Шанс выступить успешно на Олимпиаде в Токио очень высокий», – написал Девятовский.
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