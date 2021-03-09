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Лукашенко, Басков покинули большой спорт? Что теперь будет с белорусскими НОК и спортом

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с заявлением, в котором говорится, что недавнее назначение Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси вызвало глубокое сожаление.

Лукашенко, Басков покинули большой спорт? Что теперь будет с белорусскими НОК и спортом
фото: еврорадио
МОК будет поддерживать связь с НОК Беларуси и другими членами вновь избранного Исполнительного совета через генерального секретаря НОК (Головина Полина). А самого Виктора Лукашенко в МОК признали фактически нелегитимным, пишет telegraf.by

«Не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и избрание Дмитрия Баскова членом Исполнительного совета НОК и сохранять их отстранение от всех мероприятий и мероприятий МОК, включая Олимпийские игры», — говорится в решении МОК.

Что еще решили в МОК:

«Приостановить все финансовые выплаты НОК Беларуси, за исключением выплат, связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской сборной к Олимпийским играм и их участием в них».

«Обратиться к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить, чтобы все белорусские спортсмены, имеющие право участвовать в отборочных соревнованиях к предстоящим Олимпийским играм, могли участвовать в них без какой-либо политической дискриминации»

«Приостановить любые обсуждения с НОК Беларуси относительно проведения будущих мероприятий МОК»

«Просить всех участников Олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации Олимпийского движения».

«Просить НОК Беларуси и входящие в его состав федерации обеспечить отсутствие политической дискриминации при участии белорусских спортсменов в квалификационных соревнованиях и при окончательном отборе команды НОК Беларуси на все Олимпийские игры».

«Не приглашать и не предоставлять аккредитацию какому-либо высокопоставленному государственному должностному лицу Республики Беларусь на Олимпийские игры».

В решении также говорится, что Исполнительный совет МОК будет продолжать следить за ситуацией и оставляет за собой право рассмотреть любые дальнейшие действия или отменить любую из этих временных мер в зависимости от развития ситуации.

Напомним, что одной из таких мер является запрет государственного флага и гимна Беларуси на Олимпиаде в Токио.
Ранее сообщалось, что главой НОК Беларуси стал находящийся под санкциями Международного олимпийского комитета старший сын Александра Лукашенко, Виктор. Такое решение приняли на Олимпийском собрании НОК.

С апреля 2019 года Виктор Лукашенко исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.
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