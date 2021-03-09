Рейтинг: Джокович побил рекорд Федерера в рейтинге ATP, лучший из белорусов на 76-м месте
Обновленный рейтинг теннисистов-профессионалов продолжает возглавлять серб Новак Джокович, сообщает atptour.
Сейчас на счету Джоковича 12 030 очков. 33-летний серб возглавляет рейтинг уже 311 недель. Таким образом, он превзошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который был на вершине теннисного рейтинга 310 недель.
Джокович за карьеру сыграл в финалах 52 турниров и выиграл 39 из них. В конце февраля серб добыл свой очередной титул, выиграв Открытый чемпионат Австралии. В финале он переиграл россиянина Даниила Медведева.
В первой пятерке рейтинга – лишь одно изменение по сравнению с прошлой неделей. Греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на пятую строчку, сместив на одну позицию Федерера.
Топ-10 теннисистов мира сейчас выглядит так:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850
3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 735
4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9 125
5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 660
6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615
8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5019
9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640
10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480.
Лучший из белорусских теннисистов – Егор Герасимов, занимающий сейчас 76-е место (936 баллов).
Илья Ивашко потерял одну позицию – 113-е место (681 очко), Владимир Игнатик опустился на пять строчек и занимает 343-е место.
ФОТО: Рейтер
08:13 09/03/2021
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