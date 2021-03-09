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Рейтинг: Джокович побил рекорд Федерера в рейтинге ATP, лучший из белорусов на 76-м месте

Обновленный рейтинг теннисистов-профессионалов продолжает возглавлять серб Новак Джокович, сообщает atptour.

Сейчас на счету Джоковича 12 030 очков. 33-летний серб возглавляет рейтинг уже 311 недель. Таким образом, он превзошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который был на вершине теннисного рейтинга 310 недель.

Джокович за карьеру сыграл в финалах 52 турниров и выиграл 39 из них. В конце февраля серб добыл свой очередной титул, выиграв Открытый чемпионат Австралии. В финале он переиграл россиянина Даниила Медведева.


В первой пятерке рейтинга – лишь одно изменение по сравнению с прошлой неделей. Греческий теннисист Стефанос Циципас поднялся на пятую строчку, сместив на одну позицию Федерера.

Топ-10 теннисистов мира сейчас выглядит так:


1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 850

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 9 735

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 9 125

5 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 6 660

6 (5). Роджер Федерер (Швейцария) — 6 630


 
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 5 615

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 5019

9 (9). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 640

10 (10). Маттео Берреттини (Италия) — 3 480.

Лучший из белорусских теннисистов – Егор Герасимов, занимающий сейчас 76-е место (936 баллов).

Илья Ивашко потерял одну позицию – 113-е место (681 очко), Владимир Игнатик опустился на пять строчек и занимает 343-е место.

ФОТО: Рейтер



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