







«Решение полностью совпадает с ожиданиями. Мы в первую очередь преследуем цель защиты прав спортсменов. При этом у нас нет цели лишения Белоруссии флага или отстранения кого-то», — заявил Опейкин. Он также отметил, что МОК оперативно отреагировала на нарушение прав человека в Беларуси. «Всем понятно, что Олимпийское собрание прошло не в соответствии с правилами, и Лукашенко был фактически назначен, а не избран», — добавил Опейкин.





«Александру Лукашенко было принципиально важно занять президента НОК, — заявил Опейкин — И после санкций со стороны МОК он решил поставить своего сына, чтобы сохранить преемственность. И теперь вновь появилась необходимость провести переизбрание». По мнению Опейкина, то, что МОК не хочет признавать семью Лукашенко во главе НОК — это «важный шаг».





По мнению Опейкина немаловажно и то, что МОК не признал членом НОК Дмитрия Баскова, который является председателем Федерации хоккея Беларуси. Ранее сотрудники фонда обвинили Баскова в причастности к смерти гражданского активиста Романа Бондаренко, который погиб 12 ноября прошлого года в результате уличного нападения, и отправили соответствующее заявление в адрес IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК). В нем они назвали действия Баскова «грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта».





БФСС был создан в августе 2020 года. Основной задачей организация называет финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима.