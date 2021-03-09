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Белорусский фонд спортивной солидарности: МОК оперативно отреагировал на нарушение прав человека в Беларуси

Международный олимпийский комитет (МОК) принял очень сильное решение, не признав Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета (НОК). Такое мнение высказал исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александр Опейкин в разговоре с «РБК Спорт».



«Решение полностью совпадает с ожиданиями. Мы в первую очередь преследуем цель защиты прав спортсменов. При этом у нас нет цели лишения Белоруссии флага или отстранения кого-то», — заявил Опейкин. Он также отметил, что МОК оперативно отреагировала на нарушение прав человека в Беларуси. «Всем понятно, что Олимпийское собрание прошло не в соответствии с правилами, и Лукашенко был фактически назначен, а не избран», — добавил Опейкин.

«Александру Лукашенко было принципиально важно занять президента НОК, — заявил Опейкин — И после санкций со стороны МОК он решил поставить своего сына, чтобы сохранить преемственность. И теперь вновь появилась необходимость провести переизбрание». По мнению Опейкина, то, что МОК не хочет признавать семью Лукашенко во главе НОК — это «важный шаг».

По мнению Опейкина немаловажно и то, что МОК не признал членом НОК Дмитрия Баскова, который является председателем Федерации хоккея Беларуси. Ранее сотрудники фонда обвинили Баскова в причастности к смерти гражданского активиста Романа Бондаренко, который погиб 12 ноября прошлого года в результате уличного нападения, и отправили соответствующее заявление в адрес IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК). В нем они назвали действия Баскова «грубо порочащими репутацию хоккея как вида спорта».

БФСС был создан в августе 2020 года. Основной задачей организация называет финансовую, психологическую, организационную и любую другую помощь белорусским спортсменам, пострадавшим от действий режима.
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