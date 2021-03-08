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МОК не признал Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси

Международный олимпийский комитет принял решение в качестве временной обеспечительной меры не признать Виктора Лукашенко новым президентом Национального олимпийского комитета Беларуси. Об этом на пресс-конференции заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

МОК не признал Виктора Лукашенко главой Национального олимпийского комитета Беларуси
«МОК не признает Виктора Лукашенко в качестве президента национального олимпийского комитета Беларуси», – сообщил Адамс.

26 февраля Виктор Лукашенко, который является старшим сыном Александра Лукашенко, был избран Олимпийским собранием на пост президента НОК Беларуси. На этой должности он заменил Александра Лукашенко, который возглавлял организацию с 1997 года.

Также МОК не признал членом исполкома Дмитрия Баскова. Международный олимпийский комитет подтвердил, что санкции против них остаются действительными. Таким образом, они не смогут посещать Олимпийские игры и другие мероприятия МОК. Организация не будет вести с ними переговоры, поддерживая контакт исключительно с генеральным секретарем НОК Полиной Головиной.

Ранее исполком МОК ввел санкции против руководства НОК Беларуси, в том числе Виктора Лукашенко, который до этого занимал пост первого вице-президента. Это было связано с тем, что «руководство НОК должным образом не защитило белорусских спортсменов от политической дискриминации», что противоречит Олимпийской хартии.

МОК подтвердил, что все санкции к НОК Беларуси остаются в силе. Это значит, что Национальный олимпийский комитет не сможет получать финансовые выплаты, за исключением средств, предназначенных спортсменам.

Также МОК не будет приглашать на Олимпиаду высокопоставленных госслужащих Беларуси. Всем федерациям предписано обеспечить равное отношение ко всем спортсменам, исключив любую дискриминацию по политическим взглядам.

«МОК разочарован, что НОК не учел информацию из нашего предыдущего решения от 7 декабря, где мы указывали, что руководство НОК Беларуси делает недостаточно для защиты спортсменов от дискриминации по политическому признаку», — говорится в заявлении МОК.
Tribuna
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