



Российский клуб, в форме которого еще и присутствуют элементы ненавистной режиму БЧБ-расцветки, вырвал победу в овертайме, когда играл впятером против троих соперников.





Судейские эксперты уверяют, что в Минске все решения судей в пользу СКА были в рамках правил. Вице-президент и главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что удаления в овертайме матча «были оправданными со стороны арбитров». Согласился с коллегой бывший арбитр и генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд – он заявил, что штрафы динамовцам последовали за «очевиднейшие моменты». Однако претензии болельщиков не связаны непосредственно с удалениями в овертайме – своеобразные решения арбитры принимали до того.





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Госпропаганду после матча было не удержать – высказались по всем главным белканалам (причем на БТРК в двух разных сюжетах почти не поменяли текст). По мнению ТВшников, искренне считающих «Динамо» «народной командой», встреча завершилась «громким скандалом», судейская «предвзятость не выдерживает критики», а зрители «попали в цирк». Ощущение, что подобное на территории Беларуси ведущие заметили впервые за полгода.





Массово вторили госканалам и члены хоккейной команды Александра Лукашенко. Ее тренер и по совместительству глава ФХБ Дмитрий Басков сразу же после матча заявил о «моментах, которые вызывают вопросы», и том, что в Минске «достойны честной игры» – такая речь отлично подошла бы к расследованию гибели Романа Бондаренко.





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Его подопечный по команде Лукашенко и подчиненный по хоккейной федерации – ее спортдир – Андрей Башко выступил сразу на двух каналах БТРК. Участник провластных автопробегов заявил, что арбитры работали непоследовательно, а «Динамо» для победы необходимо забрасывать на две шайбы больше, чем соперник, так как СКА может использовать административный ресурс (как непривычно для системы, на которую Башко работает, не правда ли?).





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Солидарны с Башко еще два игрока команды Лукашенко – нападающие Олег Антоненко и Степан Пономарев. По мнению Антоненко, работа рефери «помешала достичь нашим ребятам положительного результат , а «Динамо» обязательно обыграет СКА, если «судейство будет нормальное» (интересно, норма должна быть такая же, как в судах Минска?). Пономарев уверен, что «СКА будут тянуть за уши» СКА, а судьи не хотят расстраивать присутствующего на матчах вице-президента СКА, члена одной из самых влиятельных семей России Романа Ротенберга. Однако даже при недовольстве товарищ Лукашенко выдал типичную риторику «государевых людей» – напомнил, что КХЛ создана Россией, после чего добавил фразу: «Мы же взрослые люди, все понимаем».





Высказался и глава федерации хоккея Гомельской области и депутат Виталий Уткин. «Возможно, для достижения результата отдельной командой эти удаления в овертайме и нужны были. Но в целом для хоккея как для спорта, для индустрии, конечно, эти удаления на грани фола», – сказал функционер. Не так ярко, как бывало, конечно.





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В соцсетях уже подсказали КХЛ легкий ответ на все претензии – достаточно взять на вооружение фразы экс-главы НОК Беларуси.





Из реальных же ответов самой емкой получилась реплика политолога Андрея Суздальцева. Видео негодования на госТВ эксперт прокомментировал так: «Привыкли к привилегиям в стиле «Рождественского турнира». Проигрывать надо тоже уметь, а не скулить потом».





8 марта в Минске пройдет четвертый матч пары, который может закончить сезон для «Динамо».