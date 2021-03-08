+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

«Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси»

Белорусская гандболистка Валентина Нестерук рассказала, как не попала в состав национальной команды.

Валентина Нестерук

Гандболистки Карина Ежикова и Валентина Нестерук не были включены в состав сборной Беларуси на матчи квалификации ЧМ. Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы.

— Конечно, прежде всего это решение тренерского состава. Но, учитывая мой стаж в национальной команде более 10 лет (тем более, что несколько лет перед декретным отпуском я была капитаном сборной), думаю, что заслуживаю телефонный звонок или сообщение хотя бы от начальника команды с информацией, что не буду включена в состав сборной, — цитирует Трибуна Валентину Нестерук. — Конечно, обидно, каким способом все это сделали. Никакой информации, как будто и не играла столько лет в сборной Беларуси.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
Пра дзяржаўнае двухмоўе.
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]