Соболенко остается 8-й
В обновленном рейтинге ВТА от 8 марта белорусская теннисистка Арина Соболенко сохранила восьмую позицию.
Виктория Азаренко с 3665 очками осталась на 14-м месте. Александра Саснович опустилась на одну строчку и занимает сейчас 97-ю позицию (838 очков). Ольга Говорцова также опустилась на одно место и теперь 139-я в рейтинге (572).
Рейтинг ВТА. Топ-10
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.
2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835.
3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255.
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915.
8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.
9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.
10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.
10:26 08/03/2021
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