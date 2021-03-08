Соболенко остается 8-й





Виктория Азаренко с 3665 очками осталась на 14-м месте. Александра Саснович опустилась на одну строчку и занимает сейчас 97-ю позицию (838 очков). Ольга Говорцова также опустилась на одно место и теперь 139-я в рейтинге (572).





Рейтинг ВТА. Топ-10





1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 9186.





2 (2). Наоми Осака (Япония) — 7835.





3 (3). Симона Халеп (Румыния) — 7255.





4 (4). Софья Кенин (США) — 5760.





5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5370.





6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.





7 (7). Серена Уильямс (США) — 4915.





8 (8). Арина Соболенко (Беларусь) — 4810.





9 (9). Бьянка Андрееску (Канада) — 4735.





10 (10). Петра Квитова (Чехия) — 4571.