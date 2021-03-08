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Главный тренер «Витебска» о матче с БАТЭ: «Я бы не назвал эту игру футболом — это какой-то другой вид спорта»

Главный тренер «Витебска» Евгений Чернухин прокомментировал поражение от БАТЭ (1:2), передает «Прессбол».


– К сожалению, поле не позволило обеим командам играть в футбол. Может, оно позволило больше БАТЭ играть в футбол. Мы старались противопоставить хорошей организованной команде свою организацию. К сожалению, не совсем получилось в силу разных причин. Спасибо БАТЭ за предоставленный урок. Будем двигаться дальше, исправлять ошибки, готовиться к следующей встрече.

- Снегопад заставил внести коррективы в игру вашей команды? Что поменял «Витебск»?

– Футбола не было. Какая игра? Это не игра. Мы просто били вперед. БАТЭ тоже старался что-то делать. Я бы не назвал эту игру футболом — это какой-то другой вид спорта.

Мы к такому не готовились. Мы предполагали, что будет снег. Но что поле будет заснеженное... Тяжело такое тренировать. Если бы мы были более прозорливыми, может, готовились бы немного по-другому. Но мы готовились к футболу.
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