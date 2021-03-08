



Напомним, что ранее НОК Беларуси возглавил Виктор Лукашенко. Также были избран новый исполком НОК.





В новый состав исполкома помимо Виктора Лукашенко, Дмитрия Баскова, Любови Черкашиной и Дмитрия Довгаленка вошли: Андрей Барбашинский, Александр Богданович, Александр Бут-Гусаим, Елена Зубрилова, Ирина Малеваная, Денис Мужжухин, Наталья Цилинская.





Беларусский фонд спортивной солидарности направил в Международный Олимпийский комитет заявление, в котором дал оценку прошедшему Олимпийскому собранию.





После выборов в исполком НОК Беларуси представитель МОК сообщил, что организация будет ждать официального отчета о результатах выборов НОК.





Напомним, что МОК несколько раз принимал решения о санкциях против руководителей беларусского спорта и чиновников страны. В декабре 2020 года исполком МОК подводил итоги расследования обвинений в адрес беларусского руководства в дискриминации спортсменов по политическому признаку. Эти обвинения появились после того, как в октябре более 800 беларусских спортсменов подписали открытое письмо против насилия по отношению к протестующим в Беларуси.





По информации InsideTheGames, после избрания на пост главы НОК Беларуси Виктора Лукашенко, следует ожидать новых санкций в отношении беларусского спортивного руководства. Авторы издания как о решенном факте сообщают о том, что МОК планирует лишить НОК Беларуси статуса полноправного члена Международного олимпийского комитета. Это значит, что беларусские спортсмены, как и российские, будут выступать не под своим флагом, а под олимпийским, а состав сборных будет утверждаться в МОК или международных федерациях. Также на территории страны не будут проводиться крупные международные соревнования – напомним, что у Беларуси уже отобрали право проведения чемпионатов мира по хоккею и по современному пятиборью.