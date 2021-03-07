+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Бочарников отыграл 37 мест в гонке преследования на этапе КМ по биатлону

Белорусский биатлонист Сергей Бочарников занял 17-е место в гонке преследования на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.


Фото: Дарья Бурякина

Бочарников (0+0+0+0) стартовал 54-м, не допустил ни одного промаха и отыграл в итоге 37 мест, пишет sport.tut.by.

Антон Смольский (2+1+2+0) откатился с 22-го места на 43-е, Дмитрий Лазовский (2+0+0+1) поднялся с 50-го на 48-е, Максим Воробей (1+1+1+2) опустился с 46-го на 51-е.

Победу же одержал Тарьей Бё (1+0+0+0), который на восемь секунд опередил своего брата Йоханнеса (2+0+0+0). Третьим стал победитель спринта Симон Дестье (0+2+0+0) из Франции.

В общем зачете лидирует Йоханнес Бё. Сергей Бочарников — 31-й, Антон Смольский — 33-й, Роман Елетнов — 53-й, Максим Воробей — 56-й, Никита Лобастов — 70-й.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]