Легкоатлет Недосеков на ЧЕ-2021 завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси
Белорусский легкоатлет Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту.
Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной, сообщает"Прессбол".
Тамбери 2.37 взять не сумел и остался с серебром. Бельгиец Томас Кармой стал бронзовым призером с результатом 2.26.
Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову — 2.34.
16:54 07/03/2021
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