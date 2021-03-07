+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Репрессии Всебелорусское собрание Итоги Конституционная реформа Павел Шеремет Эпидемия

Легкоатлет Недосеков на ЧЕ-2021 завоевал золото в прыжках в высоту с рекордом Беларуси

Белорусский легкоатлет Максим Недосеков завоевал золото чемпионата Европы-2021 в помещениях в прыжках в высоту.


Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной, сообщает"Прессбол". 

Тамбери 2.37 взять не сумел и остался с серебром. Бельгиец Томас Кармой стал бронзовым призером с результатом 2.26.

Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову — 2.34.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Дмитрий Галко
Лукашенко не убежит
Павел Знавец
Невядомы Герой Беларусі.
Александр Волчанин
В чувство нужно приводить частные аптеки и...
Анатолий Лебедько
Армия... по пояс в крови? Геннадия Шутова убил...
Владимир Подгол
Спуск с горы по политическим картам.
Ольга Карач
Обращение к владимиру путину
Игорь Драко
Выборы, революция, террор, гражданская война


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]