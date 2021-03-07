



Недосеков установил рекорд Беларуси в залах и показал лучший результат сезона в мире, взяв высоту 2.37. Интересно, что Максим дважды не покорил планку на высоте 2.35, которую взял его основной конкурент Джанмарко Тамбери, а затем перенес последнюю попытку на 2.37, которая оказалась удачной, сообщает "Прессбол".





Тамбери 2.37 взять не сумел и остался с серебром. Бельгиец Томас Кармой стал бронзовым призером с результатом 2.26.





Прежний рекорд Беларуси также принадлежал Недосекову — 2.34.