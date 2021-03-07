Российский боец лишился титула UFC за запрещенный прием





Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян лишился титула чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе в поединке с американцем Алджамейном Стерлингом в результате дисквалификации, пишет Sputnik.





Бой прошел в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 259 и завершился в четвертом раунде. Россиянин впервые проводил защиту чемпионского пояса, который завоевал в июле 2020 года.





Ян нарушил правила, нанеся удар коленом в голову соперника, когда колено Стерлинга было на настиле.





Для 28-летнего Яна это второе поражение в профессиональной карьере при 15 победах. 31-летний Стерлинг одержал 20-ю победу при трех поражениях.





"Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить запрещенный удар, я просто совершил большую ошибку и поплатился за это", – написал Ян в своем аккаунте в Twitter.





Стерлинг, в свою очередь, отметил, что не ожидал удара от Яна. "Я чувствовал, что удар коленом был намеренным. Особенно после того, как судья объявил, что я был упавшим противником, так что я не ожидал, что меня ударят. Ян – плохой парень. Мы сделаем это снова", – написал американец в Twitter.



