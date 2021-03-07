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Матчи южноамериканского отбора ЧМ-2022 могут пройти в "пузыре" на территории Европы

ФИФА и КОНМЕБОЛ (Конфедерация футбола Южной Америки) обсудят ситуацию с проведением мартовских матчей квалификации чемпионата Мира-2022, передает "Чемпионат".

"Мы назначили виртуальную встречу между президентом ФИФА и исполнительным комитетом КОНМЕБОЛ на субботу на 6 марта", - приводит слова представителя КОНМЕБОЛ-а ESPN, пишет oxu.az.

Ранее тренеры ряда европейских топ-клубов заявили, что не хотят отпускать своих футболистов в национальные команды из-за ограничений по пересечению границ во всем мире, вызванных пандемией коронавируса. Все 10 южноамериканских стран включены в "красный список" запрета на поездки правительства Великобритании. В частности, все прибывающие в Великобританию из стран Южной Америки должны пройти 10-дневный карантин и для футболистов исключений не предусмотрено.

Также Колумбия ограничила авиасообщение с Бразилией. Национальные сборные этих стран должны сыграть друг с другом 26 марта в Колумбии.

Одним из вариантов рассматривается проведение матчей южноамериканского отбора в условиях "пузыря" в одном из европейских городов. По примеру того, как проходили заключительные матчи Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы сезона-2019/2020.
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