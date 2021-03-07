



В белорусском спорте всегда хватало натурализованных спортсменов – чаще всего паспорта выдавали представителям зимних видов. После президентских выборов-2020 некоторые из них открыто стали на сторону Александра Лукашенко – хотя, казалось бы, им нельзя предъявить любимую претензию систему по поводу подготовки в СДЮШОР и УОР за счет госбюджета, ведь взращены эти атлеты были далеко от Беларуси. Тем не менее, пишет Трибуна, кто-то открыто поддержал Лукашенко, санкционировавшего жестокость силовиков в отношении мирных белорусов, а кто-то это сделал молча, подписав письмо провластных спортсменов.





Некоторые фамилии удивили не только болельщиков, но и коллег по цеху.





Елена Зубрилова





В 2002 году на тот момент одна из лучших биатлонисток и многократная чемпионка мира Зубрилова поменяла украинский паспорт на белорусский. Позже спортсменка поведала, что, по рассказам Лукашенко, он болел за нее, когда Елена еще выступала за соседей. Посоревновавшись несколько сезонов, Зубрилова завершила карьеру и перешла на тренерскую работу в молодежную сборную страны. Сейчас она старший тренер сборной Беларуси.





В ноябре биатлонистка подписала провластное письмо спортсменов, а в феврале вошла в новый состав исполкома НОК. После назначения Зубрилова рассказала, как важно атлетам выступать под своим флагом и гимном. Не обошлось без отдельного упоминания Лукашенко, который «следит за выступлениями спортсменов и их достижениями».





Антон Кушнир





Фристайлист, родившийся в западной Украине, переехал в Минск в 18-летнем возрасте, начав тренироваться у Николая Козеко. Пиковое выступление Кушнира состоялось 12 лет спустя, когда он выиграл золото на Олимпиаде-2014 в Сочи.





В ноябре экс-спортсмен удивил всех, поставив подпись под провластным письмом – единственный из воспитанников Козеко, с которого госдеятели начали требовать вернуть деньги. Кушнир при объяснении своего решения заявил, что не разбирается в политике, зато вспомнил последствия американо-советских бойкотов Олимпиад в 80-х для спортсменов. «У атлета нельзя отобрать мечту выступить на Играх», – резюмировал фристайлист. Правда, он так и не сказал, кто якобы намерен помешать белорусским спортсменам участвовать в ОИ.





В мире фристайла решение Кушнира поняли далеко не все. К примеру, активистка Свободного объединения спортсменов Александра Романовская призналась, что для нее чемпион был «чуть ли не наставником в какие-то моменты», и назвала подписание им письма неожиданным и удивительным, отметив: «К сожалению, не могу его как-то судить».





Елена и Ирина Кручинкины





Летом 2018 года сестры-близнецы покинули родную Мордовию, получили белорусские паспорта и начали выступать за новую сборную. Если Ирине выйти на лидирующие позиции в команде пока не удается, то Елену сейчас можно назвать вторым номером женского биатлона Беларуси. В прошлом сезоне экс-россиянка по результатам внутри сборной уступила только Ирине Кривко, в текущем хуже лишь Динаре Алимбековой. В эстафете Елена в последнее время получает роль финишера.





16 января под провластным письмом появились подписи практически всех биатлонистов сборной Беларуси. Среди них можно увидеть имена сестер Кручинкиных. Массовое подписание, в принципе, никого не удивило, ведь главный тренер сборной Юрий Альберс одним из первых оставил автограф под обращением за Лукашенко. А в начале января Минспорта в очередной раз начало давить на нацкоманды и требовать фамилии новых подписантов. Единственным исключением в биатлоне стала Анна Сола, признавшаяся, что ей больно смотреть на события в стране.





В белорусской эстафете на чемпионате мира натурализованная россиянка проехала последний этап в свою силу, но выпала из лидирующей тройки. После гонки биатлонистка заявила, что получила от болельщиков особо большую порцию негатива в личных сообщениях (хотя в комментариях особо возмущения поначалу не было видно). Кручинкина ответила под стать фамилии, предложив давать советы самим себе и пожаловавшись, что по полгода не видит родных, – проблема, знакомая сотням белорусских политзаключенных, о которых Елена не упоминает.





Еще три биатлониста из России





Вместе с Кручинками провластное письмо подписали еще трое натурализованных россиян – Сергей Бочарников, Никита Лобастов и Аделина Сабитова.





Бочарников стал частью белорусской сборной в ноябре 2015-го. С тех пор уроженец Харькова, начинавший спортивную карьеру в России, может похвастаться двумя золотыми наградами домашнего ЧЕ-2020 и лучшим 13-м местом на этапах Кубка мира.





Лобастов переехал в Беларусь вместе с Кручинкиными по приглашению экс-тренера сборной Владимира Королькевича. С тех пор экс-россиянин всего трижды заезжал в топ-30 на этапах КМ.





Скромнее всех из перечисленной троицы выглядит Сабитова. В текущем сезоне Аделина испытывает трудности на Кубке IBU из-за перенесенного коронавируса, а на прошедшем ЧЕ не смогла пробиться даже в топ-60.





Нелли Ким





Из Казахстана в Беларусь культовая гимнастка переехала уже состоявшейся спортсменкой. В 1977 году тогда уже трехкратная олимпийская чемпионка вышла замуж за белорусского гимнаста Владимира Ачасова и перебралась в Минск. На новом месте Ким начала тренироваться у Николая Милигуло, параллельно выступая за сборную БССР. Переезд не сказался на выступлениях Нелли – через два года она стала абсолютной чемпионкой мира, а на Олимпиаде-1980 взяла два золота.





После московских Игр Ким завершила карьеру, но не ушла из спорта. Чемпионка тренировала различные сборные, включая Беларусь. Сейчас Нелли занимает посты заместителя председателя Белорусской ассоциации гимнастики и вице-президента Международной федерации гимнастики. Также Ким хотела попасть в члены МОК, однако, по ее словам, туда не хотели брать «представителей тех стран, где, как они считают, нет демократии», поэтому кандидатура экс-гимнастки отпала.





За месяц до президентских выборов-2020 олимпийская чемпионка выступила со спичем, в котором рассказала, как в Беларуси хорошо, а «в некоторых бывших республиках СССР есть свобода слова, но там лет по 25 стоят заводы, пенсии не платят, люди сидят или без работы, или с низкими зарплатами». Лукашенко же Ким назвала молодцом, так как он, по мнению экс-спортсменки, справляется со своей ответственностью, хотя «всегда кто-то хочет давить и влиять на такую маленькую страну».





Общественно-политическую тему Ким вновь подняла в феврале 2021-го. На этот раз она заявила, что политикой должны заниматься политики, а «арены предоставим спортсменам и зрителям». Вместе с этим женщина подписала провластное письмо спортсменов.





Анатолий Байдачный





В 1974 году из-за конфликта с руководством московского «Динамо» нападающего сослали к минским одноклубникам. Поиграв за белорусский клуб несколько сезонов, Байдачный из-за травмы завершил карьеру в 26 лет. Молодость не помешала москвичу через два года возглавить могилевский «Днепр». После из белорусских клубов Байдачный успел поработать с «Даридой» и дважды с минским «Динамо». Также тренер возглавлял сборную Беларуси. Последним местом работы специалиста был «Ростов», расставание с которым произошло в 2012-м. С тех пор Байдачный окончательно обосновался в Минске.





Во время президентских выборов и событий после тренер принял сторону Лукашенко. Байдачный говорил о маленьких зарплаты в 1990-х, а в первые дни после выборов и вовсе сказал, что «в Беларуси никакой трагедии нет, все как обычно» – и это при том, что специалист живет в районе Стелы, где происходили жестокие действия силовиков. Однако позже тренер признал, что милиция применила силу, чем озлобила народ.





Также Байдачный не понял самоотвод Ильи Шкурина от вызовов в сборную Беларуси, сказав, что футболист играет не для Лукашенко, а для народа. Но затем коуч заступился за форварда ЦСКА, которого хотят призвать в армию.





Некоторые команды Экстралиги подписывают провластное письмо чуть ли не в полных составах. Ответственных не смущает даже тот факт, что среди хоккеистов много иностранцев. Среди них – москвич Егор Гайнетдинов выступает в чемпионате Беларуси с сезона-2017/18. С тех пор форвард успел засветиться в «Металлурге» и «Юности», провести два матча за минское «Динамо» в КХЛ, а сейчас защищает цвета «Локомотива». Гайнетдинов признал, что видит в письме политический характер. Нашелся ответ у хоккеиста и на вопрос, почему он поставил свою подпись.





«Потому что получаю белорусское гражданство. В частности, из-за этого необходимо было подписать», – прямо объяснил поступок Гайнетдинов.





Прыгуны в высоту, тоже желающие гражданство





В ближайшее время белспорт может пополниться еще одним иностранным спортсменом. Титулованному шестовику Константину Волкову не пришлись по душе ковидные ограничения в России, мешавшие тренировать по привычному плану своего сына Матвея, который считается очень перспективным прыгуном (уже побил юношеский рекорд мира, взяв высоту 5,60 метра). Отец решил перевезти сына в другую страну – выбор Константина пал на Беларусь, где его впечатлили отсутствие карантина и речи Лукашенко на неперенесенном параде 9 мая (Волков-старший сам не раз заявлял, что вирус не опасен и жесткие ограничения вводить не стоит). Сейчас отец и сын надеются на получение белорусского гражданства, которое, по мнению семьи, может приблизить Лукашенко – его Волков-старший не преминул расхвалить.





12 августа семья Волковых полностью завершила переезд из Иркутска в Минск. В это время силовики жестоко подавляли мирные протесты белорусов, не согласных с итогами выборов. Однако Константин этого будто не заметил – заявлял, что масштабы протестных настроений преувеличивают в СМИ, а ОМОН только занимается «своей профессиональной деятельностью» в ответ на некие атаки.







