



The Guardian сообщал, что минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с декабря 2010 года, когда страна выиграла право на проведение ЧМ-2022 пишет Прессбол.





"Во многих странах Европы некоторые изменения, которые происходят в Катаре сегодня, заняли 500 лет. Организация зарегистрировала три несчастных случая со смертельным исходом. Я не думаю, что возможный бойкот — хорошее решение", — сказал Инфантино Marca.











