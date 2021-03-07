Президент ФИФА: бойкот ЧМ-2022 — не лучшее решение. Говорят о тысячах погибших рабочих, а власти Катара зафикcировали лишь три несчастных случая
Президент ФИФА Джанни Инфантино высказался по поводу намерений некоторых стран бойкотировать чемпионат мира-2022 в Катаре, а также прокомментировал сообщения о погибших при строительстве стадионов.
The Guardian сообщал, что минимум 6751 рабочий-мигрант из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки умер в Катаре с декабря 2010 года, когда страна выиграла право на проведение ЧМ-2022 пишет Прессбол.
"Во многих странах Европы некоторые изменения, которые происходят в Катаре сегодня, заняли 500 лет. Организация зарегистрировала три несчастных случая со смертельным исходом. Я не думаю, что возможный бойкот — хорошее решение", — сказал Инфантино Marca.
12:46 07/03/2021
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