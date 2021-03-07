







11 августа Софья с подругой пошли к станции метро «Пушкинская». У Софьи был с собой хлоргексидин, вата, бинт, ножницы… Они сделали повязку с красным крестом. Омоновцы увидели их, решили, что девушки целенаправленно пришли на митинг, и посадили их в автозак, пишет Трибуна.





Софья Гайдук признается, что силовикам удалось ее запугать. В РУВД она словно попала в сюрреалистичное кино. Парни под градом ударов пели гимн, ОМОНовцы катались на самокате, а саму Софью прозвали поджигательницей за бутылку воды. А потом неожиданно отпустили. В результате появились тревога и страхи, потребовалась помощь психолога, Софье до сих пор тяжело говорить о событиях той ночи.





Отметим, что в рамках проекта известные артисты, музыканты, спортсмены, писатели, лидеры мнений записывают видео, где читают фрагменты историй пострадавших после выборов в Беларуси. Это 200 историй, опубликованных на сайте Август2020, они собраны командой журналистов совместно с правозащитниками.