Олимпийского чемпиона по хоккею обнаружили мертвым





Причина смерти 63-летнего экс-спортсмена не сообщается. В последний раз живым Павелича видели 3 марта. Отмечается, что у американца были проблемы с душевным здоровьем. Он содержался на территории лечебного центра в Сок-Сентер, штат Миннесота.





В 2019 году он столкнулся с обвинениями в нападении на человека и хранении оружия. Поводом послужил конфликт Павелича с соседом. Бывший хоккеист якобы набросился на мужчину и нанес ему травму. Однако суд над спортсменом отложили из-за проблем Павелича с психикой.





Он был участником "чуда на льду" - победы американских хоккеистов над соперниками из СССР, которые считались фаворитами турнира на Играх в Лейк-Плэсиде. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Павелич представлял "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Сан-Хосе Шаркс".