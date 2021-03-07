



С 19 по 21 марта в Минске в спорткомплексе «Чижовка-Арена» пройдет отборочный турнир чемпионата мира-2021. В соперниках у белорусок – сборные Швейцарии и Фарерских островов. По итогам турнира две лучшие команды выйдут в плей-офф квалификации, который состоится с 16 по 21 апреля, пишет Трибуна.





Тренерский штаб пригласил на УТС 21 гандболистку:





вратари — Юлия Кунцевич (1995, «Гомель»), Валентина Войтулевич (1989), Юлия Грацкевич (1994) (обе — БНТУ-БелАЗ);





полевые игроки – Наталия Котина (1991), Татьяна Самсонова (1989), Ирина Мокат (1994), Кристина Ахраменко (1995), (все – «Гомель»), Виктория Шамановская (1993, «Лада», Россия), Диана Ильина (1996), Наталья Василевская (1991) (обе — «Глория Бистрица», Румыния), Мария Коновал (1997, «Дунарея», Румыния), Анастасия Кулак (1995), Дарья Вакулич (2002), Дарья Басевич (2002), Яна Сотникова (2003) (все — БНТУ-БелАЗ), Анна Рябченко (1998, «Городничанка»), Янина Елисеева (1998, «Городничанка»), Анастасия Сивуха (2002), Ирина Шинкарук (1994) (обе — «Берестье»), Анстасия Граховская (1996), Алена Шинкевич (2000) (обе — «Витебчанка»).





Отметим, что в составе нет Карины Ежиковой и Валентины Нестерук. Ежикова в интервью Tribuna.com заявляла, что готова отказаться от выступления за сборную из-за ситуации в стране. Нестерук отмечала, что за насилие должен отвечать Лукашенко.





Обе гандболистки подписали письмо спортсменов за честные выборы. Добавим, что главный тренер сборной словенец Томаш Чатер подписал провластное письмо.