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Француз выиграл спринт на этапе Кубка мира в Чехии

Француз Симон Дестьё занял первое место в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Чехии. Спортсмен на дистанции 10 км показал результат 22 минуты 58 секунд, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Симон Дестьё

© EPA-EFE/MAURI RATILAINEN


Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (отставание 2,4 секунды; 0 промахов), третье время показал немец Арнд Пайффер (+4,4; 0). Дестьё одержал первую в карьере победу в личной гонке в рамках Кубка мира, пишет ТАСС.
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