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Наставник "Могилева": мотивацией сыт не будешь, в магазине за просто так кусок хлеба не отрежут

Главный тренер "Могилева" Дмитрий Рыльков рассказал, почему решил покинуть клуб по окончании сезона.



Костяк сохранился, я надеялся на ребят. Но так сложилось. Пандемия нас немного подкосила на самом важном этапе подготовки к сезону. Потом мы плавно начали форсировать ее в Кубке, на старте чемпионата. Много травм, постоянно выпадали важные штыки.

Не ищу в этом оправданий. Просто я не считаю, что мы были действительно аутсайдерами. Ни одной команде ни в одной игре с нами не было легко. Могу взять вину на себя, где-то не выжал из этого коллектива максимум. У нас хороший коллектив, который был способен на большее.

Финансовое положение клуба? Давай не будем про "мельницы". Ветер подует — мельница крутится. К сожалению, ветер очень давно уже не дул. А мои легкие не могут сдвинуть этот "пропеллер". Действительно, нужны какие-то финансовые вливания, нужна поддержка со стороны области. Одна команда из Могилевской области в экстралиге. Очень скудненько было, если брать финансовые аспекты.

Уйти в отставку — обдуманное решение. Оно назрело немного раньше. Я тот тренер, который испытывает эмоции от работы. Люблю свою работу. Не раз именно мотивационный фактор был важным слагаемым нашего успеха. Но одной мотивацией сыт не будешь, в магазине за просто так кусок хлеба не отрежут. Этот шаг должен взбодрить наш коллектив. И область, руководство города. Если им действительно нужна команда, то нужно что-то поменять, — цитирует Рылькова hockey.by со ссылкой на "Овертайм".
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