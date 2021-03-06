Повторный перенос Олимпиады в Токио исключен - оргкомитет









Олимпийские игры должны были состояться летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса соревнования перенесли на 2021-й. Таким образом, Олимпиада должна пройти с 23 июля по 8 августа. Вместе с тем, лишь 15% жителей Японии поддерживают проведение Игр.





"Есть люди, которые полагают, что Игры должны быть вновь перенесены, но, на мой взгляд, отложить их еще раз не представляется возможным. Их проведение в июле – последняя возможность", - заявил Муто в интервью агентству Киодо.





Он пояснил, что вариант с переносом Игр не рассматривается не только по той причине, что его не одобрило международное сообщество. Но и, по словам Муто, что правительству Японии будет сложно найти подходящую площадку для проживания атлетов после 2021 года.





Все дело в том, что после Игр помещения в Олимпийской деревне будут проданы в собственность или отданы под аренду, и невозможность их использования еще год вряд ли будет принята покупателями или бизнес-кругами.





"Но другой площадки, где можно было бы разместить около десяти тысяч человек в одном месте, нет", - добавил он.





В настоящее время японские власти, по информации СМИ, рассматривают несколько сценариев Олимпиады, в том числе за закрытыми дверями или с ограниченным числом зрителей - все из-за опасений, что к лету не удастся победить коронавирус. Ранее на этой неделе председатель оргкомитета Игр Сэйко Хасимото заявила, что Токио надеется решить вопрос относительно допуска иностранных болельщиков до 25 марта.



