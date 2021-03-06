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Роман Григорчук: сейчас очень тяжело пригласить игрока в чемпионат Беларуси. Не хотят сюда ехать, и все тут

Главный тренер "Шахтера" Роман Григорчук — о селекционной работе "горняков" в это межсезонье.


- Самой большой потерей в межсезонье стал уход Яхшибоева. Насколько вы хотели удержать Джасурбека и было ли это реально?

- Что касается селекционной работы, это не моя сфера обязанностей. В клубе есть соответствующие люди — спортивный директор Александр Рехвиашвили.

- Но ваше мнение все равно ведь учитывается.

- Конечно. Но в селекционной работе огромное количество факторов. Она невероятно тяжелая. Тем более, как я заметил по межсезонью, сейчас очень тяжело пригласить футболиста в чемпионат Беларуси. Не хотят сюда ехать, и все тут. Это часто кажется, что все на поверхности, а на самом деле там множество условий должно сойтись. Например, есть ли у футболиста семья? Насколько комфортно здесь будет его жене? Если есть дети, также надо понимать, как они здесь будут жить, учиться. Разница в языке также влияет. Не раз бывало, что уже, кажется, договорились с игроком по всем пунктам, а потом — р-раз! — жена отказалась ехать. И все. Повторю, это невероятно тяжелый пласт работы, — поделился мнением Григорчук в интервью football.by.
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