В декабре 2020 года Мазепин опубликовал в инстаграм-аккаунте видео, в котором он сидит в машине и в шутку пристает к своей подруге. Ролик вызвал негативную реакцию у поклонников, была создана петиция с призывом отстранить Мазепина от гонок, которая собрала более 45 тысяч подписей.





"Чтобы выступать в "Формуле-1", нужна суперлицензия, которую непросто получить. Мазепин набрал нужное количество очков, почему он не должен выступать? Отстранять его было бы несправедливо. При этом, я далеко не доволен ситуацией. Мазепин получил предупреждение: если это повторится, то его ждут серьезные последствия. Надеюсь, что он извлек урок", — цитирует RaceFans Тодта.



