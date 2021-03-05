«Крик души «жирного обывателя». Конечно, мы не государевы люди! Потому что нет, и не может быть государя в наше время! Потому что мы, все таки, читаем! Ох, еще и размышляем.





Дальше пяти метров видим, потому что ходим с высоко поднятой головой, развиваемся, путешествуем, общаемся с классными людьми и понимаем, что личное благосостояние – это не все, чего можно хотеть в этой жизни!





Слив зачетный, благодарю, you made my day! Ой, извините, переведу для государевых... «вы сделали мой день».





Взбодрили с самого утра и разозлили не только меня, но и народ, который будет вас долбить пока не задолбает!





Жыве Беларусь!