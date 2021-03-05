



«После этого это станет самая ненавидимая мною команда, которая из хоккейного региона, у которой есть неплохая школа, сколько людей оттуда вышло.





И после этого брать непонятных легионеров и надеяться с ними пройти дальше первого раунда – это стыд и позор. Буду клеймить просто, ненавижу.





И вот эта фишка: из канадцев делают белорусов, а потом их подписывают российские клубы – это какой-то, чувствую, бизнес. Мне это категорически не нравится.





Такие люди, как Шейн Принс, и так могут найти работу в российском клубе, но на позиции легионера. Но выдавать их за белорусов, Дитца – за казахов... Все это меня реально бесит.





Не знаю, куда смотрят люди. Я считаю, что это позорище. «Автомобилист» буду ненавидеть как только можно», – заявил Зислис.