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«И вот эта фишка: из канадцев делают белорусов, а потом их подписывают российские клубы – это какой-то бизнес. Мне это не нравится»

Журналист Михаил Зислис высказался на тему того, что у «Автомобилиста» есть желание подписать иностранных игроков из минского «Динамо» и «Барыса», которые не считаются легионерами в российских командах.


«После этого это станет самая ненавидимая мною команда, которая из хоккейного региона, у которой есть неплохая школа, сколько людей оттуда вышло.

И после этого брать непонятных легионеров и надеяться с ними пройти дальше первого раунда – это стыд и позор. Буду клеймить просто, ненавижу.

И вот эта фишка: из канадцев делают белорусов, а потом их подписывают российские клубы – это какой-то, чувствую, бизнес. Мне это категорически не нравится.

Такие люди, как Шейн Принс, и так могут найти работу в российском клубе, но на позиции легионера. Но выдавать их за белорусов, Дитца – за казахов... Все это меня реально бесит.

Не знаю, куда смотрят люди. Я считаю, что это позорище. «Автомобилист» буду ненавидеть как только можно», – заявил Зислис.
Tribuna
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