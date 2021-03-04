



В 2016 году Еврокомиссия установила, что «Барселона», «Реал», «Осасуна» и «Атлетик» с 1990 года без объективных причин были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации и в связи с этим имели право на налоговые льготы.





Ставка налога для них была на 5% ниже, чем для остальных клубов, и такая ситуация сохранялась до 2016 года.





Было принято решение обязать каждый из клубов возместить бюджету страны потери до 5 миллионов евро.





«Барселона» и «Атлетик» обжаловали решение в Общем суде ЕС, и он в 2019 году удовлетворил апелляцию.





В свою очередь, Еврокомиссия обжаловала данный факт в Европейском суде, который 4 марта отменил решение Общего суда.



