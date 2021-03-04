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Суд ЕС обязал «Барсу», «Реал», «Атлетик» и «Осасуну» вернуть Испании до 5 млн евро. Клубы 26 лет незаконно пользовались налоговыми льготами

Европейский суд, высшая инстанция Суда Европейского союза, подтвердил, что четыре клуба из Испании незаконно получали государственную помощь, сообщает Marca.


В 2016 году Еврокомиссия установила, что «Барселона», «Реал», «Осасуна» и «Атлетик» с 1990 года без объективных причин были зарегистрированы как некоммерческие спортивные организации и в связи с этим имели право на налоговые льготы.

Ставка налога для них была на 5% ниже, чем для остальных клубов, и такая ситуация сохранялась до 2016 года.

Было принято решение обязать каждый из клубов возместить бюджету страны потери до 5 миллионов евро.

«Барселона» и «Атлетик» обжаловали решение в Общем суде ЕС, и он в 2019 году удовлетворил апелляцию. 

В свою очередь, Еврокомиссия обжаловала данный факт в Европейском суде, который 4 марта отменил решение Общего суда.

Точную сумму для возмещения, как сообщает Euronews, определят власти Испании.
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