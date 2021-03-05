Девушка Ибрагимовича рассказала, почему не выходит за него замуж





"Однажды он плохо припарковался на своем "Феррари" в Мальме. Он поставил машину так, что мой "Мерседес" не мог выехать. Я грубо сказала ему убрать машину - вот так я ему и понравилась, пишет oxu.az. Со Златаном жить сложно, но, признаюсь, со мной не легче.









Думаю, Златан нравится мне, потому что я противостою ему. У меня тоже есть насыщенное прошлое, я построила карьеру сама, принеся серьезные жертвы.





Почему я еще не замужем за ним? Свадьба может нарушить мое ощущение независимости. Я не хочу, чтобы меня знали просто как жену футболиста или победительницу конкурсов красоты. Думаю, люди не знают, как много я училась, работала и боролась", - приводит слова Сегер Corriere dello Sport.





Стоит отметить, что Хелена Сегер живет вместе с Ибрагимовичем с 2002 года.