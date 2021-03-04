Ирина Кривко передала эстафету седьмой, но уступала лидеру всего 14 секунд. Динара Алимбекова подняла команду на третье место, пишет sport.tut.by





Анна Сола чаще других белорусок мазала, но благодаря отличной скорости передала эстафету в четверке лидеров, всего в восьми секундах от Швеции.





Елена Кручинкина отлично отработала на своем этапе и даже убежала с последней стрельбы лидером, опережая на три секунды Эльвиру Оберг. На заключительном круге белоруска бежала с преимуществом в несколько секунд, но уже на стадионе шведка догнала Кручинкину и опередила ее на финишной прямой.





Бронзу выиграла команда Франции.







