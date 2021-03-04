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Джанлуиджи Буффон: я могу закончить и в ближайшие четыре месяца. Максимум — июнь 2023 года

Вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон рассказал, когда планирует закончить карьеру.



У меня в голове есть определенный знак "стоп", высшая планка. Это июнь 2023 года. Это максимум, хотя я могу закончить и в ближайшие четыре месяца, — цитирует Буффона "The Guardian".

Буффон дебютировал в профессиональном футболе в ноябре 1995 года в составе "Пармы". Помимо этого, он выступал за ПСЖ. Большую часть карьеры 43-летний итальянец провел в "Ювентусе", в составе которого 10 раз становился чемпионом Италии.
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